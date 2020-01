Inter, Young pronto per il debutto a San Siro: subito in campo contro il Cagliari

La squalifica di Candreva, unita alla cessione di Lazaro e alle ancora non ottimali condizioni fisiche di D’Ambrosio, aprono le porte ad Ashley Young: l’esterno inglese è pronto per il debutto con la sua nuova maglia. Come riporta il Corriere dello Sport, Antonio Conte è intenzionato a concedergli fin da subito una maglia da titolare:

“Gagliardini con tutta probabilità raggiunge Brozovic – che non si è allenato col gruppo nemmeno ieri – tra gli infortunati verso Inter-Cagliari. Domani il centrocampo sarà impoverito dalle assenze, al netto della squalifica di Candreva mentre il bergamasco soffre ancora di un problema all’avampiede. Asamoah lavora con la squadra ma non è pronto: per questo la società è dovuta correre ai ripari, con l’arrivo di Young che a San Siro potrebbe vedere i suoi primi minuti nerazzurri (in un Meazza che va verso l’esaurito) sulla corsia di destra. In difesa si va verso l’esclusione di Godin a favore di Bastoni“.