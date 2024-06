Sky – Inter, Franco Carboni verso il River Plate. E Sebastiano Esposito…

Anche Sky conferma le indiscrezioni di giornata arrivate dall'Argentina su Franco Carboni, sempre più vicino al River Plate. Il terzino sinistro argentino dell'Inter, che nell'ultima stagione ha indossato la maglia della Ternana in Serie B, potrebbe lasciare l'Italia e approdare in Argentina. La formula dovrebbe essere quella del prestito di 18 mesi, con diritto di riscatto in favore del club argentino.