CdS – L’Inter riflette: “Arrivata una frenata inaspettata su un affare quasi chiuso”

"In settimana è atteso anche l'affondo per Asllani, con l'intesa da trovare con l'Empoli sulla parte economica dopo che Corsi ha già dato l'ok per avere in prestito Satriano e, se lo vorrà, Agoume. Frenata (momentanea?), invece, per Bellanova per il quale c'era già un'intesa di massima con il Cagliari. L'Inter vuole riflettere bene prima di impegnarsi in un'operazione comunque dispendiosa".