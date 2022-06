Sky – Inter, Dybala non è una pista tramontata ma zero accelerazioni. Skriniar…

La pista che porta a Dybalaè ancora viva? A Skysport parlano di abbondanza a livello numerico in attacco e il monte ingaggi da tenere sotto controllo. Oltre all'uscita di Sanchez quindi servirebbe un'altra uscita in avanti. Resta in standby l'argentino dopo aver concentrato tutti gli sforzi su Lukaku. Per l'argentino non ci sono state accelerazioni. La proposta nerazzurra è ferma all'incontro con Antun della scorsa settimana e quindi c'è ancora distanza sul salario del calciatore. Non è una pista tramontata, ma non c'è stato per ora un riavvicinamento o un'accelerazione.