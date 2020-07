SM – Conte all’Inter nel 2020-21? Scenario completamente nuovo: “C’è davvero l’ipotesi che…”

In questa stagione, Antonio Conte ha provato a tenere fede alla sua missione, ovvero quella di trasformare la Pazza Inter in una grande squadra lucida, solida e determinata nel conseguire la vittoria. Purtroppo, però, a volte, come nella partita di ieri contro il Bologna, certi aspetti del dna nerazzurro sono tornati a galla, facendo emergere ancora i limiti di un gruppo ancora alla ricerca della via maestra. La furia del tecnico, dunque, ha voluto richiamare tutti all’attenzione, anche in vista dell’anno prossimo, quando certi passi falsi non saranno più ammessi.

Dove ci sarà ancora lui, Antonio Conte, a dirigere l’orchestra. Quasi sicuramente… Eh sì, perché Sport Mediaset, parlando della situazione e dei pensieri dell’ex ct, riporta:

“Non mancano gli attacchi di Conte alla squadra, per il rigore di Lautaro lasciato a Lukaku, e alla società per quel pacchetto preconfezionato che si è ritrovato in mano. Per i Vidal e i Dzeko che non ha avuto e che vorrebbe ancora, insieme a Tonali, Emerson Palmieri e il sogno Alaba. Sempre che la Pazza e fragile Inter non gli faccia veramente venire seri dubbi sul suo futuro“.

