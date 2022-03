Inter, dubbi sul futuro di Sanchez: “C’è una riflessione in particolare da fare”

Riflessioni in corso in casa Inter sul futuro di Alexis Sanchez. Si era ipotizzato un suo addio già a gennaio, se ne riparla per giugno

Alessandro Cosattini

Riflessioni in corso in casa Inter sul futuro di Alexis Sanchez. Si era ipotizzato un suo addio già a gennaio, poi alla fine è rimasto a disposizione di Simone Inzaghi. Ma ora si torna a parlare di una sua possibile partenza in estate, come evidenziato da Calciomercato.com.

“La sua settimana resterà segnata, per lungo tempo, da quel cartellino rosso che ha ridotto notevolmente le speranze dell'Inter di completare la rimonta sul Liverpool nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Alexis Sanchez era stato una delle scelte a sorpresa di Simone Inzaghi per la sfida ai Reds, una testimonianza delle buone prestazioni che il Nino Maravilla aveva offerto nelle ultime settimane. Presto, anche per lui, verrà il momento di scelte importanti per il futuro: nelle valutazioni dei nerazzurri peserà anche la riflessione sui sette milioni di euro netti a stagione che guadagna”, si legge sul portale.