Pedullà – Inter, il mercato ribolle: Gabigol-Flamengo, siamo al traguardo. E Vecino…

Nel giorno di Inter-Cagliari, il mercato nerazzurro continua a essere elettrico. Se in entrata sono prossimi gli arrivi di Eriksen e Giroud, infatti, il club lavora anche per le operazioni in uscita. E qui, i nomi al centro dell’attenzione sono Gabigol e Vecino. Sull’attaccante brasiliano, l’esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà, sottolinea come ormai per l’accordo con il Flamengo sia solo una questione burocratica.

Ma sono ore calde anche per il futuro di Matias Vecino, sempre più fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte. L’interesse dell’Everton, infatti, si fa sempre più concreto e la cessione del centrocampista uruguaiano sembra prossima.

(Fonte: AlfredoPedulla)