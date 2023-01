Sky – Skriniar, nessun contatto Inter-PSG. Gagliardini può partire subito

Roberto Gagliardini può lasciare l’Inter già in questa finestra di mercato . Lo fa sapere Sky Sport, che aggiorna sul suo futuro e non solo:

“Per Skriniar ancora non c’è stato alcun contatto tra Inter e PSG al momento. Non dovesse esserci, andrà a 0 al club francese in estate. Contatti invece per Gagliardini, il Nottingham Forrest lo vuole subito e ci sta lavorando per questi ultimi giorni”, le parole dallo studio.