Inter, accostato anche Bijol per la difesa: il ruolo ad hoc secondo Cioffi

All’Inter è stato accostato anche il nome di Jaka Bijol per la difesa: ecco il pensiero dell'ex allenatore Gabriele Cioffi

All’Inter è stato accostato anche il nome di Jaka Bijol per la difesa. Per il centrale, l’Udinese chiede 20 milioni di euro e sono già informati tutti i club interessati, compresi Inter e Bologna. I rossoblù stanno infatti cercando l’erede di Calafiori e Bijol è in lista.