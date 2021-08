Inter, giocatori perfetti in vacanza. Per Inzaghi sarà più facile inserire gli ultimi arrivati

Perfetti anche in vacanza, con allenamenti personalizzati, comportamenti irreprensibili a tavola e tanta voglia di rientrare in forma

"Problema comune a tante big in un’estate con manifestazioni per nazionali, per Inzaghi e il suo staff non sarà così difficile inserire giocatori arrivati a scaglioni con 4-5 slot diversi. Sono lontani i tempi in cui si rientrava dalle vacanze con la pancetta, la prima parte della preparazione era senza pallone e il gruppo era spezzato in tronconi. Nell’era dei "compiti a casa" e dei social abbiamo visto come Lukaku facesse lavoro fisico quasi ogni giorno, Perisic si sia diviso tra jogging e arti marziali, Lautaro nella natia Bahia Blanca si sia allenato con il "suo" Liners e via dicendo".