SM – Nainggolan a Cagliari. Formula-stipendio: due novità decisive. “Chiave per Nandez-Inter”

Sono ore decisive per sbloccare un doppio affare sull'asse Inter-Cagliari. Come noto, infatti, le due società lavorano su due tavoli paralleli: uno dovrebbe riportare Nainggolan in Sardegna, l'altro dovrebbe regalare a Simone Inzaghi Nahitan Nandez come rinforzo sulla fascia destra in sostituzione di Achraf Hakimi.