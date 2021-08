Inter, è il giorno di Dzeko: ecco l’idea di Inzaghi. E si apre una pista estera

Oggi è il giorno del bosniaco a lungo inseguito dal club nerazzurro. E dall'estero potrebbe arrivare una sorpresa

L'Inter lo ha inseguito a lungo, ma adesso sembra proprio che Edin Dzeko riuscirà a vestire la maglia dell'Inter. L'addio di Lukaku ha accelerato la trattativa tra il club nerazzurro e la Roma, per il bosniaco, come sottolinea Tuttosport , pronto un biennale a 6 milioni a stagione, inclusi i bonus.

"Ora l’Inter può mettersi in surplace in attesa del secondo attaccante promesso a Inzaghi dopo la partenza di Big Rom. L’idea è quella di utilizzare il doppio centravanti come variante tattica rispetto al passato e, in tal senso, la prima scelta resta Duvan Zapata".