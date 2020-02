Mercato, Giroud non tramonta: l’Inter lo vuole a zero in estate. Questa la proposta

E’ sicuramente l’Inter la regina del mercato di gennaio: l’acquisto di Christian Eriksen, oltre a quelli di Young e Moses, ha sicuramente posto i nerazzurri al top della classifica delle migliori operazioni. E’ mancata solo la ciliegina della punta, ma, come scrive La Gazzetta dello Sport, il piano di Marotta e Ausilio è chiaro: “Il duello con la Lazio per Giroud è di fatto finito zero a zero: nessuno ha vinto, ma allo stesso nessuno ha visto finire il giocatore in una potenziale rivale per lo scudetto. Ma la sfida continua, la partita si rigioca su un campo diverso.

I due club trattano ancora con l’attaccante, che da oggi può firmare da svincolato per l’estate con chiunque. Ed è una soluzione che interessa in prospettiva futura. Interessa ai nerazzurri, che metterebbero in casa un attaccante di alto profilo, molto gradito dall’allenatore. Marotta e Ausilio avevano già raggiunto un accordo con il francese, nei primi giorni di gennaio, per un contratto fino al 2022. E sono pronti a ribadire la proposta, magari con opzione fino al 2023. Anche la Lazio, dal canto suo, continua a provarci. E non si arrende. Per questo Tare ha prolungato il suo soggiorno a Londra, rientrando solo in serata e provando a gettare le basi di un accordo a partire da giugno, quando scadrà il suo contratto col Chelsea: la proposta è un triennale a tre milioni di euro a stagione”.