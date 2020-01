Conte ha un piano già noto per Eriksen. Il danese può essere un jolly scudetto per l’Inter

L’Inter ha avuto modo di iniziare ad apprezzare le qualità di Eriksen: il debutto nella parte finale di Inter-Fiorentina e i due gol nella partitella in allenamento. E chissà che Conte non decida di buttarlo in campo dal 1′ nella sfida contro l’Udinese. Questa l’analisi sul danese de La Gazzetta dello Sport:

“Eriksen è probabilmente uno dei pochi trequartisti vecchia maniera del calcio moderno. È uomo da ultimo passaggio, da ricerca di corridoi sconosciuti ai più e di guizzi tra le linee, con un indice di pericolosità altissimo sui calci da fermo. L’idea di Conte è quella di piazzarlo in mediana, alla sinistra di Brozovic per ripetere l’esperimento stra-riuscito a inizio stagione con Sensi. Due palleggiatori veri in mezzo, possibilità di giocare subito in verticale una volta recuperata palla e di arrivare prima – e meglio – ad azionare le punte. Eriksen sa bene come muoversi tra le linee e come arrivarci pronto per la giocata immediata senza dover aspettare palla spalle alla porta”.

“Lo faceva già al Tottenham, dove in fase offensiva partiva largo (più a destra che a sinistra) e poi veniva dentro a cercare lo scambio stretto tra le linee con Harry Kane. Qui la zolla di partenza sarà come detto a sinistra, con due attaccanti bravi nel dialogo veloce rasoterra. Christian sarà pure l’arma in più a rimorchio quando l’Inter riuscirà a sfondare dalle fasce. Questa è infatti la soluzione preferita di Conte, con cinque giocatori pronti a chiudere l’azione, con i due esterni molto larghi e quasi in linea con le punte e un centrocampista pronto a inserirsi. Eriksen magari ha meno corsa per andare senza palla, ma molta più qualità di chiunque altro in rosa per andare a raccogliere lo scarico a rimorchio ed essere letale da fuori. Mezzala, trequartista, regista, esterno. L’Inter ha pescato sul mercato il jolly più prezioso per le ambizioni scudetto”, aggiunge La Gazzetta.