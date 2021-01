SM – L’Inter torna prepotentemente alla carica per Gomez. “L’Atalanta può liberarlo gratis se…”

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, si riapre a sorpresa la trattativa tra Inter e Atalanta per il Papu Gomez.

L’argentino resta un dilemma non di poco conto per gli orobici che, sempre secondo Sport Mediaset, pare siano disposti a liberarsi anche gratis dell’attaccante ex Catania, addirittura pagando anche il 50% dell’ingaggio nel caso in cui l’acquirente fosse un club di secondo piano, non coinvolto nella lotta per un posto in Champions.

Nelle ultime, sul Papu Gomez si è inserito anche il Siviglia ma l’opzione Spagna non scalda più di tanto il giocatore che “vuole una squadra competitiva e che sia vicina a Bergamo, dove l’ex capitano ha diversi interessi da curare”. L’Inter, al momento, è l’unica pista credibile anche se l’impasse societario frena il club nerazzurro in un investimento (anche poco) oneroso. Ciò cambierebbe nel momento in cui l’Atalanta aprirebbe definitivamente ad un addio a titolo gratuito, situazione appunto fattibile, ad oggi, solo per un club di seconda fascia. “Un’operazione a titolo gratuito potrebbe anche essere messa in atto da Beppe Marotta per accontentare Antonio Conte che uno come il Papu se lo prenderebbe volentieri. Cosa sia successo di nuovo tra Gomez è il mondo Atalanta oggi non è chiaro. Sono invece molto più chiari due concetti; il Papu verrà liberato gratis e l’Inter torna prepotentemente in corsa”, chiosa Sport Mediaset.