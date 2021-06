GdS – Dopo Hakimi, un nome nuovo dalla Serie A: “L’Inter guarda in casa Udinese”

C'è un nome nuovo per la fascia destra dell'Inter per la sostituzione di Hakimi, nel mirino del PSG.

Un profilo nuovo per l'Inter e in particolare per la fascia destra, dove può partire Achraf Hakimi. Aspettando l'eventuale rilancio del PSG per l'esterno marocchino, i nerazzurri sondano il mercato alla ricerca del possibile sostituto. Come riporta La Gazzetta dello Sport, tra i nomi sondati dai dirigenti nerazzurri c'è anche Nahuel Molina. L'Udinese, però, ritiene l'esterno classe 1998 assolutamente incedibile. Il club friulano non sembra intenzionato ad ascoltare nessuna offerta per il giocatore.