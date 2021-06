Inter, tracciato il dopo Hakimi: Darmian titolare e una freccia a sinistra

L'esterno marocchino appare ormai destinato a lasciare Milano, destinazione PSG: i nerazzurri pensano a come sostituirlo

Fabio Alampi

Sarà con ogni probabilità Achraf Hakimi il big sacrificato dall'Inter per rispettare le richieste della famiglia Zhang: l'esterno marocchino è nel mirino di diversi top club europei, PSG in testa, e la sua eventuale cessione permetterà al club nerazzurro di realizzare un importante attivo a bilancio. A quel punto bisognerà pensare a come ridisegnare la squadra senza uno dei protagonisti assoluti dello scudetto. L'idea, secondo Tuttosport, sarebbe quella di rinforzare la fascia mancina e di puntare sull'usato sicuro a destra.

La nuova Inter

"A Simone Inzaghi è stato garantito che la rosa sarà comunque competitiva e, per questo, si stanno già valutando i sostituti di Hakimi: l'orientamento è promuovere Matteo Darmian come titolare e prendere una freccia a sinistra. In cima alla lista c'è Filip Kostic, con il "solito" Emerson Palmieri, in perenne uscita dal Chelsea, come alternativa.

In tal senso molto dipenderà dal budget di mercato a disposizione e - per Kostic - dalle richieste dell'Eintracht. In base alle strategie delineate, potrebbe avere un futuro in nerazzurro pure Valentino Lazaro, come alternativa più offensiva a Darmian".