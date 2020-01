Inter, attenzione alle scelte di Icardi. Da Wanda un sì dolorosissimo? “Di sicuro c’è che…”

Il Paris Saint-Germain avrebbe tutte le intenzioni di riscattare Mauro Icardi, autore di 14 gol in 18 partite. L’Inter attende le prossime mosse dell’attaccante, chiamato nei prossimi a esprimersi sulla destinazione parigina. Ma resta da capire anche quali potrebbero essere le scelte di Wanda Nara, che potrebbe anche preferire una destinazione italiana. Il suo sì alla Juventus, sempre sullo sfondo, potrebbe essere dolorosissimo per i nerazzurri, che comunque non terranno sicuramente il giocatore in rosa nella prossima stagione. Scrive Tuttosport:

“Il Psg, che perderà Cavani e convive sempre col dubbio Neymar, non può che essere soddisfatto del rendimento di Maurito, autore di 14 reti in 18 partite. Leonardo, ds dei francesi, ha fatto capire che molto dipenderà dalla volontà di Icardi. La palla passa dunque – anche – a Wanda Nara: la moglie-agente di Icardi accetterà di lasciare il marito a Parigi e proseguire la vita da pendolare o punterà a un club più vicino (Juventus?). Di sicuro, è da escludere il ritorno all’Inter“.

(Fonte: Tuttosport)