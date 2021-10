Inter, addio Sanchez a gennaio? L’identikit dell’attaccante cercato sul mercato

Il Corriere dello Sport svela il profilo che interessa ai dirigenti nerazzurri in caso di addio a gennaio del cileno

L’Inter guarda già al mercato invernale. La società nerazzurra non ha gradito lo sfogo social di Alexis Sanchez, scontento per lo scarso utilizzo avuto finora e desideroso di cambiare aria per giocare con maggiore continuità già nel mercato invernale. Come spiega il Corriere dello Sport, “la dirigenza sarebbe più felice di farlo partire a gennaio per risparmiare il suo ingaggio e andare alla ricerca di una punta in grado di attaccare la profondità, una caratteristica che nessuno in rosa ha”, si legge.