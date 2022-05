GdS – Inter, Perisic e Dybala non sono le priorità: “L’impellenza è un’altra per Inzaghi”

La vera priorità di casa Inter per la prossima finestra di mercato. Ne parla oggi La Gazzetta, dopo i tanti rumors delle ultime ore

La vera priorità di casa Inter in vista della prossima finestra di mercato. Ne parla oggi La Gazzetta dello Sport, dopo i tanti rumors delle ultime ore: “Anche se in questi giorni si parla tanto di esterni - leggasi Ivan Perisic - e di attaccanti - Paulo Dybala -, in casa Inter non si può certo dimenticare l'impellenza di trovare un centrocampista con i crismi da titolare per la prossima stagione. A Simone Inzaghi serve un giocatore di livello da far ruotare con i tre titolari e nei mesi passati sono stati nominati sia Leandro Paredes che Rodrigo De Paul”.