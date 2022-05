MARCA – Inter, pronto nuovo assalto a De Paul. E l’Atletico Madrid…

Il club nerazzurro sarebbe interessato al calciatore che aveva già seguito ai tempi dell'Udinese prima che firmasse per gli spagnoli

Non è stata una grande stagione per Rodrigo De Paul all'Atletico Madrid. L'ex calciatore dell'Udinese non è riuscito a trovare sotto la guida di Simeone la continuità che pensava di avere. E pare che l'Inter si sia affacciata alla finestra per un calciatore che anche in passato gli è stato spesso accostato. I nerazzurri lo seguivano prima ancora che arrivasse l'offerta da 35 mln del club spagnolo: era stato acquistato perché piace molto al tecnico argentino.