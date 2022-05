Via i big? Non è detto, l’Inter può incassare subito 15 mln: “Aperto nuovo scenario su un nome”

L'Inter potrebbe trovare altre vie per realizzare il famoso attivo di 60 milioni di euro ed evitare così la cessione di qualche pezzo pregiato

L'Inter potrebbe trovare altre vie per realizzare il famoso attivo di 60 milioni di euro ed evitare così la cessione di qualche pezzo pregiato della rosa di Simone Inzaghi. Secondo Marco Barzaghi, in caso di promozione del Monza in Serie A, 15 milioni potrebbero arrivare subito dai riscatti di De Gregorio e Pirola: