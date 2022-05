Biasin: “Dybala-Inter si sta scaldando. Da Milano smentiscono, ma so perfettamente che…”

Fabrizio Biasin ha fatto il punto su due trattative molto calde in casa Inter: quella per l'arrivo di Dybala e per il rinnovo di Ivan Perisic

Marco Macca

Ospite di calciomercato.it, Fabrizio Biasin ha fatto il punto su due trattative molto calde in casa Inter: quella per il possibile arrivo di Dybala e per il rinnovo di Ivan Perisic:

DYBALA - "Sappiamo perfettamente che c'è stato un incontro tra le parti, al di là delle smentite di facciata del club. Si proverà a trovare un accordo. Dybala ha dato il suo consenso, verrebbe volentieri all'Inter, ma ancora non si è ragionato sulle cifre. Marotta è interessatissimo a portarlo a Milano, vediamo se si troverà un'intesa. La sensazione è che la cosa possa prima o poi scaldarsi. L'Inter non può andare oltre certe cifre, se Paulo si accontenta si può fare. La cosa si sta scaldando. Non è già tutto fatto, ma... Dybala aspetta che l'Inter faccia la sua offerta, i nerazzurri a breve dovrebbero muovere le loro pedine".

PERISIC - "Bisogna aspettare che Perisic faccia il suo annuncio, l'Inter ha fatto la sua ultima proposta. Bisogna solo aspettare che Ivan dica sì o no. Voci sulla Juventus? Secondo me la verità è che c'è un'offerta importante dall'estero. Se Perisic sceglierà i soldi, andrà da un'altra parte, altrimenti resterà. La sensazione è che si tenda verso il sereno".

(Fonte: calciomercato.it)