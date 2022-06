Sky – Inter, Ausilio a Londra incontra l’agente di Milenkovic: le ultime. Lukaku e Skriniar…

Come vi abbiamo riportato in queste ore, Piero Ausilio, ds dell'Inter, è a Londra per fare il punto su alcune possibili trattative

Marco Macca

Come vi abbiamo riportato in queste ore, Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, è a Londra per fare il punto su alcune possibili trattative di mercato. Secondo quanto riferisce Sky Sport, non c'è stato oggi alcun incontro con il Chelsea per Lukaku. primo, perché non c'è ancora un vero e proprio referente del club inglese con cui dialogare; secondo, perché la trattativa con i Blues è una questione che sta cercando di risolvere il calciatore in prima persona.

Ma allora, perché Ausilio era nella capitale inglese? L'emittente riferisce che c'è stato un incontro con Fali Ramadani, agente, tra gli altri, di Nikola Milenkovic. Confermato, dunque, il rinnovato interesse dei nerazzurri nei confronti del difensore serbo, in scadenza di contratto con la Fiorentina nel 2023. Nel faccia a faccia, Ausilio ha voluto capire la fattibilità dell'operazione per provare a raggiungere un accordo con il giocatore. Quella di Milenkovic, dunque, è una pista da tenere viva in ottica Inter. L'arrivo del difensore viola (che potrebbe anche prendere il posto in rosa di Ranocchia), se considerato anche il fortissimo interesse dell'Inter per Bremer, fa presupporre una prossima cessione nel reparto arretrato. Possibile, riferisce Sky, che uno tra de Vrij, Bastoni (quello che l'Inter vorrebbe cedere di meno) e Skriniar lasci Milano in questa finestra di mercato. Su quest'ultimo, in particolare, è forte il pressing del PSG. Ma l'Inter, di certo, non regalerà eventualmente lo slovacco: la richiesta, conclude Sky, è superiore ai 60 milioni di euro.

