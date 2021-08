TS – Inter, aumenta la paura di cedere un big: “Tutti gli indizi portano alla LuLa”

Siamo arrivati ad agosto, l'ultimo mese di mercato, e l'Inter, secondo quanto riporta Tuttosport, non ha ancora raggiunto i suoi obiettivi

Siamo arrivati ad agosto, l'ultimo mese di calciomercato 2021, e l'Inter , secondo quanto riporta Tuttosport, non ha ancora raggiunto i suoi obiettivi. I nerazzurri, infatti, devono ancora racimolare alcuni milioni di euro per arrivare alla soglia di 80 di attivo prospettata dalla proprietà. Motivo per cui, scrive il quotidiano, aumenta la paura di vendere un altro big oltre ad Hakimi:

"Un Everest da scalare per Marotta, Ausilio e Baccin, un obiettivo che al 3 agosto non è ancora stato raggiunto. Luglio, infatti, è volato via veloce. Le cessioni concluse sono arrivate per lo più in prestito o, vedi Joao Mario, rescindendo il contratto. Uno stallo che sta conseguentemente bloccando le poche mosse che la società potrà fare in entrata, ma soprattutto, sta facendo riemergere gli spettri di un altro possibile addio eccellente nell’organico nerazzurro entro la fine di agosto. E la mente di tutti, dei tifosi in primis, corre veloce a loro, alla LuLa, a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez", si legge.