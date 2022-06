L’Inter stringe per il doppio colpo Dybala-Lukaku: ecco l’indiziato principale a partire

L’Inter lavora al doppio colpo in attacco. In parallelo, non più alternativi come nelle scorse settimane: l'indiziato principale a partire

L’Inter lavora al doppio colpo in attacco. In parallelo sì, non più alternativi come sembrava nelle scorse settimane. La dirigenza è al lavoro per mettere a disposizione di Simone Inzaghi sia Paulo Dybala che Romelu Lukaku. Ne parla così il sito di Gianluca Di Marzio: “L’Inter quindi continua a lavorare sul doppio fronte Dybala-Lukaku. Nel caso di arrivo di entrambi i giocatori, un giocatore del reparto offensivo nerazzurro dovrebbe partire. L'indiziato principale sembra essere Dzeko”, si legge.