Di Marzio: “Lukaku-Inter, no ai 5 mln per il prestito. La vera cifra che chiede il Chelsea”

Gianluca Di Marzio fa chiarezza sulla richiesta del Chelsea per il prestito di Romelu Lukaku. Nel podcast al sito di Sky Sport, il noto giornalista esperto di mercato ha così parlato di Big Rom in chiave Inter: “La società nerazzurra aumenterà la sua offerta rispetto alla prima di 5. Pare la richiesta del Chelsea possa essere sui 15 milioni per il prestito, per permettergli di vestire di nuovo la maglia dell’Inter”, le parole di Di Marzio. Sono attesi aggiornamenti già nelle prossime ore sulla trattativa tra i nerazzurri e i Blues.