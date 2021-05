Inter, problema ingaggi: solo 5 intoccabili. Chi parte, sacrificabili e 3 grandi dubbi

Calciomercato.com fa il punto della situazione sul monte ingaggi dopo la linea dettata dal presidente dell'Inter Zhang col taglio del 15%

Alessandro De Felice

La festa continua ma parallelamente si lavora per già per programmare la prossima stagione. Sono giorni importanti in casa Inter tra il presente con lo Scudetto numero 19 della storia conquistato dopo 11 anni e il futuro dopo la linea dettata da Suning. Il presidente Zhang ha già fatto sapere di voler tagliare il 15% del monte ingaggi, che al momento super il 75% del fatturato del club. Sono cinque gli intoccabili di Antonio Conte. Come riferisce Calciomercato.com, Lukaku, Hakimi, De Vrij, Barella e Bastoni sono considerati incedibili dall'allenatore dell'Inter.

La società ha già le idee chiare sui calciatori in scadenza: "Kolarov, Young e Padelli saranno lasciati partire, Ranocchia dovrà trattare al ribasso e anche l'accordo di D'Ambrosio è oggi in discussione. Questi addii potrebbero consentire all'Inter di adeguare il contratto di Bastoni e, probabilmente di Lautaro Martinez che però non è considerato insostituibile".

Possibile addio per Vidal e Sanchez, mentre altri tre potrebbero regalare plusvalenze: "Sono però altri gli ingaggi che potrebbero essere "sacrificati" due su tutti sono quelli dei cileni Arturo Vidal e Alexis Sanchez che hanno sì usufruito del decreto crescita, ma toccano comunque quote troppo alte per l'attuale situazione economica. Da Pinamonti, Agoume e Radu potrebbero arrivare delle plusvalenze".

Tre big rappresentano il vero dubbio della dirigenza dell'Inter, ma molto dipenderà dai calciatori fuori dal progetto: "Christian Eriksen, Milan Skriniar e Marcelo Brozovic. Tutti e tre potrebbero rappresentare occasioni di grandi plusvalenze sia a fronte di offerte importanti che davanti a possibili super scambi. E gli esuberi? Anche dalla risoluzione di casi spinosi come Joao Mario, Dalbert, Nainggolan e Lazaro passa molto delle prossime mosse nerazzurre".

Il presidente Steven Zhang è stato chiaro: la parola chiave dell'Inter è 'austerity'. Ora il futuro passa inevitabilmente dalla disponibilità dei calciatori...