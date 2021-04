Tuttosport – Cessioni a giugno? L’Inter mira a liberarsi di ingaggi pesanti: uno il prescelto

Prima di operare in in entrata, l'Inter potrebbe concludere qualche uscita, volta soprattutto ad alleggerire il monte ingaggi

Prima di operare nel prossimo mercato in entrata, l'Inter potrebbe concludere qualche uscita, volta soprattutto ad alleggerire il monte ingaggi del club. Secondo quanto riporta Tuttosport, la società potrebbe decidere di liberarsi di stipendi pesanti, come quello di Alexis Sanchez:

"Chiaramente Conte guarda al mercato. Per lui questa Inter è forte, ma non completa e ovviamente se, come sembra, la società dovrà cedere almeno un big entro il 30 giugno per sistemare parzialmente il notevole passivo di bilancio (e liberarsi per esempio magari di ingaggi pesanti come quello di Sanchez), i rinforzi dovranno essere ancora di più".