TS – Inter, innesto low-cost in attacco? Inzaghi sta sponsorizzando un nome

Il focus del quotidiano a proposito del possibile rinforzo per il reparto avanzato nerazzurro

Sottolinea TuttoSport: "Un innesto, low-cost, non è da escludere e in questo senso potrebbe contare molto la parola di Inzaghi che sta sponsorizzando Keita Baldé. Il senegalese, reduce dalla stagione in prestito alla Samp, è stato lanciato in A proprio da Inzaghi alla Lazio, con cui disputò la sua miglior stagione ’16-17 (16 gol in A). Ha già giocato nell’Inter - in prestito nel ’18-19 (5 gol in 24 gare). Non rimarrà al Monaco con cui ha un solo anno di contratto (fu acquistato nel 2017 per 30 milioni). Dell’Inter, Inzaghi e Keita hanno già discusso a metà giugno in un incontro andato in scena a Capri e il tecnico lavorerebbe volentieri di nuovo l’attaccante, utilizzabile sia come seconda che prima punta. Keita conosce il gioco del tecnico, la Serie A e l’Inter, insomma potrebbe essere la terza-quarta punta ideale".