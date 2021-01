VIDEO / Sampdoria-Inter 2-1: si fermano i nerazzurri stoppati da Candreva e Balde

GENOVA – Arriva la seconda sconfitta stagionale in campionato per l’undici di Antonio Conte che viene piegato dalla Samp grazie ai gol dei due ex Candreva e Balde. Luci e ombre sulla prestazione dei nerazzurri che avrebbero anche potuto godere di un avvio favorevole ma Sanchez sbaglia un calcio di rigore dopo 10 minuti e Young centra in pieno il palo sulla respinta di Audero. Audero è l’autentico valore aggiunto della formazione di Ranieri, capace di opporsi non solo sul calcio di rigore fallito dal cileno ma anche sulle incursioni di LAutaro, Hakimi, Lukaku e Perisic. Candreva e Balde confezionano il doppio vantaggio dei blucerchiati, De Vrij prova a rimettere in carreggiata l’Inter che però non trova mai la via del gol grazie alla grande densità dei padroni di casa bravi a chiudere i varchi a Lautaro e compagni.