Sky – L’Inter da giorni pensa a Insigne: le cifre tra cartellino e ingaggio

I nerazzurri da diversi giorni pensano al capitano del Napoli: ecco tutte le cifre della possibile operazione

È Lorenzo Insigne l’ultima idea dell’Inter per rinforzare l’attacco. In scadenza di contratto al 30 giugno 2022 con il Napoli, il capitano è in attesa di sviluppi sul fronte rinnovo e si sta guardando attorno. Secondo Sky Sport, “È l'ultima idea di mercato dei nerazzurri che, da qualche giorno, stanno pensando al capitano del Napoli per rafforzare il reparto avanzato. Una possibilità nata anche dallo stallo nel dialogo tra Insigne e i campani per il rinnovo di contratto. […] L'operazione potrebbe aggirarsi attorno ai 25 milioni di euro. Resta poi da capire l'eventuale contratto di Insigne con l'Inter visto che il giocatore, attualmente, guadagna circa 5 milioni di euro più bonus”, si legge sul sito.