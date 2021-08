Inter su Insigne, Il Mattino: “Applausi e cori, a fine allenamento poi…”

Il quotidiano racconta le sensazioni del capitano del Napoli dopo i recenti rumors sull'interesse dei nerazzurri

Le sensazioni di Lorenzo Insigne dopo i recenti rumors di mercato sull’Inter. Le svela Il Mattino, che parla così oggi dell’umore del capitano del Napoli, in scadenza di contratto al 30 giugno 2022: “In allenamento ha ricevuto applausi e cori dei tifosi all’ingresso in campo e dopo qualche bella giocata in partitina, soprattutto quella in cui ha colpito l’incrocio dei pali con una conclusione spettacolare. Lorenzo che poi a fine seduta si è trattenuto con Osimhen e Ounas nelle conclusioni dal limite, il capitano cresce di condizione allenamento dopo allenamento e sta giocando da esterno sinistro d’attacco nel 4-3-3 di Spalletti”, si legge. È dunque sereno Insigne al momento e domani è atteso in campo in amichevole contro il Pescara.