In Turchia – Inter su Crespo: uno scout a Istanbul per lui. “Può liberarsi in estate per 15mln”

C'è un nome nuovo per il futuro centrocampo dell'Inter. Gioca in Turchia: uno scout nerazzurro sarà a Istanbul per visionarlo

Marco Macca

C'è un nome nuovo per il futuro centrocampo dell'Inter. Gioca in Turchia, dove tanti media riferiscono dell'interesse dei nerazzurri per Miguel Crespo, centrocampista portoghese del Fenerbahce di 26 anni, 2 gol e 1 assist in 14 partite quest'anno.

Secondo quanto riportato da Aspor, uno scout dell'Inter sarà in tribuna a Istanbul per la prossima partita di campionato tra Fenerbahce e Başakşehir, per visualizzare il calciatore e fare rapporto ai dirigenti nerazzurri. L'intenzione del club turco è non privarsi del portoghese nella finestra di mercato di gennaio, ma trattenerlo almeno fino a giugno, quando potrebbe essere liberato per una cifra vicina ai 15 milioni di euro.

(Fonte: aspor.com.tr)