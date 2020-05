SM – Cavani, offerta Inter irrinunciabile. Psg-Icardi, si tratta. Lautaro, Marotta sceglie la cifra

Parlare di Icardi tra PSG e Inter è diventata una costante. Il club nerazzurro attende che i parigini si avvicinino alla cifra di 70 mln prevista per il riscatto del giocatore nel momento della sua partenza in prestito per Parigi.

Cinquanta mln + una parte variabile sarebbe la prima proposta fatta da Leonardo a Marotta e sarebbe arrivato un no dai nerazzurri. Ma dalla Francia arriva anche un aiuto indiretto ai nerazzurri.

Non è stato offerto il rinnovo a Cavani e l’ad interista è piombato sull’uruguaiano con un’offerta concreta e allettante: un triennale da 7.5 mln e mezzo + bonus legati a bonus e squadra. Un triennale che rappresenterebbe qualcosa vicino all’irrinunciabile.

LAUTARO – Per una trattativa in entrata c’è quella in uscita per il giocatore argentino. Per SportMediaset l’argentino sicuramente partirà. Dopo l’accordo tra il giocatore e il Barça, l’Inter starebbe scegliendo le contropartite che abbasserebbero non di troppo la parte cash per il prezzo del cartellino. Il nome di Vidal non è più tra i papabili, perché la valutazione fatta dai blaugrana andrebbe ad abbassare di molto la parte in denaro che vorrebbe messere in cassa l’Inter: almeno 80 mln.

