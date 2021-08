Inter, intesa di massima per un nuovo portiere per il 22/23: i dettagli

Gli anni passano anche per Handanovic e la dirigenza nerazzurra si muove sul mercato alla ricerca del possibile sostituto

A caccia di un nuovo portiere, il possibile erede di Samir Handanovic. Il capitano sarà il titolare di Simone Inzaghi per la stagione che si appresta a cominciare, ma l’Inter si sta già muovendo per il sostituto. “Non solo il 2021, l'Inter lavora già anche per l'estate 2022: Marotta e Ausilio, infatti, hanno raggiunto un'intesa di massima con Andre Onana, portiere dell’Ajax”, si legge su Calciomercato.com.