Inter, a gennaio rinforzo in attacco? L’intreccio con Lukaku e lo scenario attuale

"Già, ma per prendere chi? La risposta non è semplice, perché le risorse a disposizione sarebbero ridotte e quindi l’unica soluzione sarebbe un prestito. Chissà che ad Ausilio non salti fuori qualche idea nella sua missione in Qatar. Il ds nerazzurro ha previsto una vera full-immersion Mondiale: approfittando delle distanze ridotte vedrà più partite possibili dal vivo e le altre in tv. Facile che ci scappi una visita nel ritiro del Belgio per salutare proprio Lukaku. Mentre, a proposito di attaccanti, ci sarebbe quel Thuram jr., che, nell’estate 2021, fu ad un passo dall’Inter, prima di infortunarsi e lasciare il suo posto proprio a Correa. Thuram è in scadenza a giugno con il Borussia Mönchengladbach. E il Bayern ha già messo gli occhi su di lui...", conferma il Corriere dello Sport.