Quando Inzaghi diceva: “Caicedo super professionista, lui sa che…”

Le parole di grande stima dell'allenatore ex Lazio sull'attaccante, di nuovo accostato all'Inter in chiave mercato

Era il 12 marzo quando Simone Inzaghi faceva chiarezza sulla situazione di Felipe Caicedo, vicino a lasciare la Lazio già nello scorso mercato invernale. L’attaccante in questi giorni è stato di nuovo accostato all’Inter, anche per la grande stima che c’è tra lui e l’allenatore. Come testimoniano queste parole dello scorso marzo: “Felipe sa la stima che ho per lui, ed è reciproca. Lui è un grandissimo calciatore e professionista, ha avuto qualche problema a gennaio e febbraio e non si è potuto allenare al massimo. La concorrenza in attacco è tanta ma Caicedo cerca sempre di farsi trovare pronto”.