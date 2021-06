GdS – Inter, pranzo di mercato per Inzaghi: “Due uscite certe e un sacrificio”

Il primo giorno del nuovo allenatore nerazzurro ad Appiano Gentile: si è parlato anche di mercato con i dirigenti.

Inizia a prendere forma l'Inter di Simone Inzaghi , da oggi ufficialmente il nuovo allenatore . L'ex tecnico della Lazio è arrivato in mattinata a Milano in treno e si è poi recato ad Appiano Gentile, dove ha incontrato la dirigenza. Gazzetta.it ha raccontato le prime ore di Inzaghi da allenatore dell'Inter e soprattutto il pranzo che il tecnico ha avuto con Marotta e Ausilio, in cui si è parlato anche di mercato .

"Inzaghi e il suo staff hanno pranzato alla Pinetina dove sono proseguiti i colloqui di mercato già iniziati al telefono la scorsa settimana. Incassato il pesante gradimento di Lukaku, Inzaghi ha bisogno di rinforzi soprattutto in fascia, con Young e Kolarov in uscita e Hakimi destinato al sacrificio per fare cassa", si legge. Idee chiare in casa Inter, si inizia a programmare la stagione col nuovo allenatore.