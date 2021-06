Lukaku: “Resto all’Inter, voglio vincere con San Siro pieno. Ho già parlato col nuovo tecnico e…”

Le parole dell'attaccante nerazzurro sul suo futuro dopo l'addio di Conte: "Abbiamo un gruppo affamato, ragazzi che lavorano per l'Inter"

Romelu Lukaku si sbilancia sul suo futuro. Per la prima volta dopo l’addio di Antonio Conte torna a parlare il centravanti nerazzurro, autore di 24 gol in 36 partite nella scorsa stagione. E lo fa dal ritiro del suo Belgio, dove sta preparando i prossimi Europei, svelando la sua scelta sul futuro con l’imminente arrivo di Simone Inzaghi in panchina . Parole importanti quelle di Lukaku a Vtm, a spegnere i rumors di mercato.

"Resto all’Inter. Non potrei dirlo, ma ho parlato con il nuovo allenatore. È stata una conversazione positiva. La sfida è vincere ancora. Mi sento bene all’Inter. Alla fine ho vinto qualcosa. Mi è piaciuto ma lo voglio di nuovo. Con un San Siro completo questa volta. Le vette che ho raggiunto ora sono merito di Antonio Conte. Quando ho saputo che se ne sarebbe andato è stato difficile. Vedere il ciclo con lui interrotto subito. Abbiamo un gruppo affamato, ragazzi che vogliono davvero lavorare per il bene della squadra. Sono il miglior attaccante del mondo? No, tra i primi tre. O i primi cinque, prendi solo i primi cinque”, le sue parole in esclusiva a Vtm, nel corso del programma Devil Time. Lukaku si vede all'Inter anche nella prossima stagione, nonostante l'addio di Conte.