GdS – Inter-Inzaghi, non solo Dybala nel menù: “Altri due profili e le possibili uscite”

Il menù di oggi. Giornata di summit in casa Inter , tra Simone Inzaghi e la società. L’incontro è iniziato questa mattina ed è proseguito fino al pomeriggio, si è parlato soprattutto di mercato, ma non solo. Ecco quanto evidenziato da La Gazzetta dello Sport in seguito, tra nomi in entrata e possibili uscite.

“L'incontro di oggi, in realtà, era in programma da diversi giorni: per la dirigenza era fondamentale un confronto a 360 gradi con l'allenatore - già forte di un accordo per l'adeguamento del suo contratto -, prima di mettersi al lavoro per rinforzare la squadra. Il colloquio con Inzaghi (proseguito fino alle 16) ha permesso alle parti di valutare come muoversi in vista della sessione estiva. Dybala e Mkhitaryan - entrambi in scadenza di contratto - rappresentano delle opportunità, Marotta e Ausilio proverebbero a coglierle una volta ottenuto il via libera dell'allenatore. Si è parlato anche del vice-Brozovic e delle possibili uscite, fondamentali per garantire un equilibrio finanziario alla società. L'Inter ha bisogno di una plusvalenza da 60 milioni e presto dovrà decidere chi può lasciare Milano”, si legge.