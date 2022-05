FCIN1908 / Una cessione grossa ma ragionata: Inter uscirà forte. Scuse Milan? Il club pensa…

Le ultime in casa Inter per quanto riguarda la programmazione sul mercato della prossima stagione: vietato sbagliare cessione

Caldo sarà anche l'incontro in corso ora tra Simone Inzaghi, il presidente Steven Zhang e la dirigenza nerazzurra. C'è da apparecchiare un nuovo e importante mercato, che dovrà tenere conto di quanto vicini si è arrivati a vincere lo scudetto (con in bacheca due trofei comunque importanti come la Coppa e la Supercoppa). Questo per non disperdere il buon lavoro fatto in questa stagione e per aggiungere quel tassello di competitività necessaria a giocarsela ad alti livelli. Di nuovo e in maniera più incisiva. Come appreso da FCINTER1908 i nerazzurri dovranno imbastire un mercato sull'autosostenibilità. Parola chiave che non piace ai tifosi ma che è diventata d'uso praticamente in tutti i club. Non si potrà prescindere da una cessione (e per cessione si intende un giocatore forte, appetibile, per il quale ci sia un'offerta importante). In casa Inter c'è però la forte consapevolezza che questa cessione dovrà essere ragionata. Vietato sbagliare giocatore. Al di là di paletti e diktat che conosciamo da tempo e con i quali ci piacerebbe smettere di convivere, la società nerazzurra è ambiziosa e le parole di Beppe Marotta lo testimoniano con certezza e determinazione. L'Inter della prossima stagione sarà molto competitiva. Lo dovrà essere anche per cancellare in fretta il rammarico di esserci andati così vicini. Allo scudetto numero 20. Alla seconda stella. Farà male ancora per un po', ma non per sempre.