Inter, Inzaghi chiede un vice-Perisic. “Due i nomi: ecco le strategie. E in uscita…”

Il mercato dell’Inter a gennaio dipenderà da due fattori, non per forza complementari, spiega Tuttosport

"Il mercato dell’Inter a gennaio dipenderà da due fattori, non per forza complementari: Marotta, Ausilio e Baccin non vogliono rovinare il “giocattolo” e dunque non manderanno via nessuno, a meno che non siano gli stessi giocatori a chiedere di andare via". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito al mercato di gennaio per l'Inter. Da eventuali partenze, dunque, arriverà il budget per accontentare la richiesta di Inzaghi, ossia di avere un vice-Perisic a meno che Zhang non metta a disposizione l'extra-budget per un'operazione anche in ottica giugno: