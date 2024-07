Dopo gli acquisti di Taremi, Zielinski e Josep Martinez, l'Inter potrebbe presto portare a termine un quarto acquisto in questa sessione di mercato estiva. I nerazzurri, infatti, sono alla ricerca di un calciatore che numericamente possa prendere il posto in rosa di Buchanan, che ne avrà per almeno 4 mesi per l'infortunio alla tibia. Secondo quanto riferisce Ceccarini, il club è orientato a investire su un difensore: