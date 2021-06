GdS – Sporting, fatta per il riscatto di Joao Mario: ecco quanto incassa l’Inter

Dal Portogallo arrivano buone notizie per l'Inter. Lo Sporting, infatti, è orientato a riscattare Joao Mario

Dal Portogallo arrivano buone notizie per l'Inter. Lo Sporting, infatti, è orientato a riscattare Joao Mario e l'Inter è pronta ad incassare. "Un’altra boccata di ossigeno, invece, arriva da Lisbona: l’accordo con lo Sporting da otto milioni compresi i bonus per Joao Mario è ormai cosa fatta", riporta infatti La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Per JoaoMario, in stagione, sono state 31 le presenze con la maglia biancoverde dello Sporting, con 2 gol e 2 assist a referto.