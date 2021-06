Stop Joao Mario? No, A Bola: “Intesa Inter-Sporting: si chiude in settimana”

Secondo il quotidiano portoghese, il centrocampista resterà allo Sporting: la chiusura dell'operazione è ad un passo

Sembrava essersi bruscamente stoppata la trattativa tra l'Inter e lo Sporting Lisbona per Joao Mario. E invece no: stando a quanto risulta al quotidiano portoghese, infatti, i recenti colloqui tra i due club si sono rivelati molto proficui al punto che, come hanno confidato alcune fonti, le parti hanno già raggiunto una base d'intesa che consentirà l'acquisto definitivo del centrocampista in Portogallo.