"Adesso è entrato nel suo ultimo anno di contratto con il Lille, pronto a liberarsi a parametro zero in caso di mancato accordo per il rinnovo. Situazione non del tutto da escludere perché David, parlando con The Athletic dopo la vittoria sugli Usa, ha svelato che la trattativa sta comunque andando avanti: «In questo momento stiamo parlando con il presidente per valutare la possibilità di un prolungamento. Però, non so, vedremo come andrà». David non sembra convinto, anche perché da parametro zero avrebbe molto più mercato tra i top club", sottolinea Tuttosport.