Come di consueto il club nerazzurro sta già pianificando le mosse per il futuro dell'attacco, sondando in particolare una pista interessante

Marco Astori Redattore 9 settembre 2024 (modifica il 9 settembre 2024 | 12:02)

A giugno 2024 scadranno all'Inter due contratti davvero molto pesanti: quelli di Marko Arnautovic e Joaquin Correa. E come di consueto il club nerazzurro sta già pianificando le mosse per il futuro dell'attacco, sondando in particolare una pista interessante a zero. Quella di Jonathan David, come conferma anche Calciomercato.com: "L’interesse del club nerazzurro è concreto, qualche timido approccio c’è già stato, ma al di là di Arnautovic e Correa, il reparto avanzato è già parecchio strutturato con Lautaro e Thuram come titolarissimi e con Taremi terza punta, pronto a subentrare.

Quindi molto dipenderà dalle aspettative e dalle ambizioni di David, visto che le offerte non gli mancheranno e che forse qualcuno potrà dargli maggiori garanzie rispetto a quelle che gli offrono i nerazzurri in termini di titolarità. Affrontare attualmente questi discorsi è prematuro, anche perché è impossibile prevedere il mercato. Promesse a David non se ne possono fare, ma il calciatore sa di avere la piena stima del club nerazzurro. Tra qualche mese i discorsi entreranno nel vivo e toccherà a lui esprimere una preferenza, scegliere la cosa migliore per la sua carriera. Ciò che filtra è che a oggi David non ha accordi con alcun club, ma entro gennaio avrà sicuramente le idee più chiare. L’Inter non può offrirgli la titolarità, ma un ruolo centrale all’interno del progetto, tutto il resto dovrebbe guadagnarselo. Se ciò gli basterà lo capiremo più avanti. L’Inter resta alla finestra".