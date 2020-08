In Uk – Mercato Inter, per Lampard sono 10 i giocatori cedibili: spunta anche Kanté

Sono ben dieci i giocatori che quest’estate potrebbero lasciare il Chelsea. Secondo quanto riportano i media inglesi, nella lista consegnata da Lampard alla società, ci sarebbe anche il nome di N’Golo Kanté. Il centrocampista fino a poco tempo fa era ritenuto uno degli incedibile, ma adesso la situazione sembra essere cambiata. Dopo una stagione tormentata, l’allenatore sarebbe disposto a privarsi del francese in attesa di offerte concrete. Kanté è uno degli obiettivi di mercato dell’Inter, individuato come il profilo ideale per rinforzare il centrocampo nerazzurro. Nella lista dei partenti ci sarebbero altri due obiettivi del club di Viale della Liberazione: Emerson Palmieri e Marcos Alonso.

(Talk Sport)