SI – Inter, a sinistra vive le piste Emerson e Alonso. Ma occhio al nome top per eccellenza

L’Inter, in attesa di capire come sarà conclusa la stagione, continua a lavorare sul mercato per rendere sempre più competitivo l’organico a disposizione di Antonio Conte. Secondo quanto riporta Sportitalia, prosegue la ricerca sull’esterno sinistro: l’obiettivo sarebbe quello di ingaggiare un calciatore capace di interpretare il ruolo di centrale mancino e quello di fascia come David Alaba, il nome per eccellenza. Focalizzandosi invece sul nome del solo esterno, restano vive le piste Emerson Palmieri e Marcos Alonso.